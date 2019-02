Aus und vorbei? Amber Portwood (28) ist seit ihrer Teilnahme an der US-amerikanischen Reality-Show Teen Mom ein echter Star. An der Seite von Farrah Abraham (27) & Co. wurde sie quasi über Nacht zu einer der beliebtesten Teenie-Mütter in ganz Amerika. Doch jetzt scheint ihre Karriere zu kippen: 2018 litt die 28-Jährige nach der Geburt ihres zweiten Kindes an heftigen Depressionen – verlässt sie deshalb jetzt endgültig die Show?

Im November verkündete Amber beim Dreh einer "Teen Mom"-Reunion, dass sie aussteigen will. Seitdem war ungewiss, ob sie weiterhin ein Teil der Show sein würde. Jetzt packte sie in einem Interview mit E! News aus und erklärt ihre Ankündigung: "Ich bekam zu dieser Zeit nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie andere Teilnehmer." Momentan gehe es ihr besser. Während der schwierigen Phase im Herbst war das jedoch anders. Sie habe sich ungerecht behandelt gefühlt. Unter anderem deshalb, weil ihr die Showmacher nur eine Woche für ihre Genesung gaben. Ihre Kollegin Catelynn Baltierra hingegen habe fast sechs Wochen bekommen, verriet sie. Jetzt sei sie sich aber sicher, bleiben zu wollen: "Ich will nicht, dass die Show so untergeht, ich will sie noch ein wenig unterstützen!"

Es ist nicht das erste Mal, dass der "Teen Mom"-Star zu Kämpfen hatte: 2017 erlitt sie während ihrer Beziehung zu DJ Matt Baier eine Fehlgeburt – die sie nachhaltig geprägt hat.

