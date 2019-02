Heiße Szenen von Ruby O. Fee (23)! Seit wenigen Wochen ist der Name der süßen Schauspielerin kaum mehr aus den Schlagzeilen wegzudenken: Nach ersten Gerüchten machte die Brünette Anfang Februar ihre frische Beziehung zu Matthias Schweighöfer (37) offiziell. Trotz zahlreicher Rollen in Ferseh- und Kinofilmen gehört die in Costa Rica geborene Berlinerin vor allem international noch zum Nachwuchs der Branche. Das dürfte sich nun aber schlagartig ändern: Ruby spielt in einem neuen Streifen auf Neflix mit – und neben viiiiiel nackter Haut gibt es darin wilde Sexszenen mit einem echten Hollywood-Star!

Seit dem 25. Januar ist "Polar" auf der Streaming-Plattform in Deutschland zu sehen. Zusätzlich zu Aufsteigerin Ruby präsentiert der Actionfilm über ein Unternehmen mit Auftragsmördern eine Weltklasse-Besetzung: High School Musical-Beauty Vanessa Hudgens (30), "Vikings"-Star Katheryn Winnick (41) und Sherlock Holmes-Bösewicht Robert Maillet gehören zum Cast. Das wohl bekannteste Gesicht unter den blutrünstigen Killern ist aber James Bond-Gangster und "Hannibal"-Psychopat Mads Mikkelsen (53) – und zwischen dem Dänen und Ruby wird's so richtig heiß! In einer verlassenen Waldhütte vergnügen sich Duncan und Sindy, die Charaktere der beiden, in einer knapp fünfminütigen Sex-Sequenz, natürlich splitterfasernackt.

Doch das feuchtfröhliche Stelldichein ist nicht Rubys einziger dezent anrüchiger Moment in "Polar": Schon in der allerersten Szene des Films ist die 23-Jährige zunächst im knappen Bikini und anschließend beim Oralverkehr mit einem Killer-Kollegen zu sehen. Habt ihr "Polar" schon geschaut? Nehmt an unserer Umfrage teil!

Netflix Josh Cruddas, Ruby O. Fee, Feri Ren, Anthony Grant und Robert Maillet in "Polar"

Getty Images Mads Mikkelsen bei einem Screening von "Arctic" im Januar 2019 in New York

Getty Images Schauspieler und Produktionsteam von "Polar" bei der Premiere in New York

