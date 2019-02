Lieben oder hassen, beim Dschungelcamp kennen viele Zuschauer keinen Spaß: Die einen möchten keine Sekunde verpassen, die anderen keine davon sehen. Das Format, dessen deutsche Version "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in Australien gedreht wird, hat sich inzwischen in vielen Ländern einen festen TV-Platz erobert – auch in Australien selbst. Gedreht wird dann allerdings in Afrika. Kurz vor dem Aussie-Finale gab es nun allerdings einige Verwirrungen. War das Finale gefaked?

Wie Daily Mail unter Verweis auf Sydney Confidential berichtet, wurde das spannungsreiche "Live-Finale" vom Fernsehsender Channel Ten im Vorfeld der TV-Ausstrahlung bereits abgedreht – allerdings in beiden möglichen Versionen! Die Stimmen der Zuschauer konnten darum wohl trotzdem bis zum Ende ins Ergebnis einfließen und darüber entscheiden, welcher der beiden Finalisten sich die Dschungelkrone aufsetzen darf. Gezeigt wurde später die Version, die dem echten Votum entsprach.

Stimmt diese Aussage, wären zumindest die schweren Anschuldigungen der Seiten TV Blackbox und TV Tonight entkräftet. Hier war behauptet worden, der Show-Sieger stehe entgegen aller Beteuerungen schon vor dem Finale fest. Daily Mail zufolge ist der Vorabdreh bei Channel Ten jedoch gar nicht so unüblich. Das habe der australische Kochshow-Promi Matt Preston bereits 2017 eingeräumt. Er erklärte, es gehöre zu "den schwierigsten Dingen überhaupt", denn auch die späteren Verlierer stünden so ja zuvor schon einmal mit ihren Liebsten als Sieger vor der Kamera.

