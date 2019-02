Nachfolger gesucht: Bald ist es so weit – 2021 wird der nächste "Batman"-Film in die Kinos kommen. Die Rolle des dunklen Ritters, der zuletzt von Schauspieler Ben Affleck (46) gespielt wurde, muss bis dahin jedoch komplett neu besetzt werden. Denn Ben ist raus – er hat das Drehbuch abgelehnt und ist offiziell nicht mehr Teil des Teams. Seitdem wird jetzt viel spekuliert: Wird ER vielleicht der neue Batman?

Einem Bericht des US-amerikanischen Onlineportals Revenge of the Fans zufolge sei der neue Held von Gotham so gut wie gefunden: Die Comicfigur soll ab sofort von dem US-amerikanischen Schauspieler Armie Hammer (32) gespielt werden. Lange Zeit wurde über die Neubesetzung spekuliert. Laut dem Onlineportal Deadline habe sich die Suche allerdings deshalb so lange hingezogen, da Warner Bros. den neuen Batman zunächst mit einem weitaus "jüngeren Schauspieler" besetzen wollten. Der 32-jährige Armie kam da nicht in die engere Auswahl. Doch jetzt soll er die Chance bekommen, sich beim Casting unter Beweis zu stellen.

Eine endgültige Entscheidung um den neuen Batman wurde wohl aber noch nicht gefällt. Wie Daily Mail berichtet, hätte Armie aber kurioserweise vor fast einem Jahrzehnt schon mal die Rolle des Batman gespielt. 2008 wurde das Projekt jedoch aufgrund eines "Streiks der Schriftsteller" eingestellt und der "Call Me by Your Name"-Star ging damals leer aus.

