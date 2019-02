Diese Nachricht schockte vor wenigen Stunden die gesamte Mode-Welt: Am Dienstag verstarb der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld (✝85) in einem Pariser Krankenhaus. Medienberichten zufolge wurde der Kreativdirektor von Chanel bereits Montagabend in die Klinik eingeliefert – eine genaue Todesursache ist bisher aber noch nicht bekannt. Nach der schrecklichen Todesnachricht meldet sich jetzt zum ersten Mal Karls Management zu diesem schrecklichen Verlust!

Auf der Instagram-Seite des verstorbenen Modeschöpfers äußerte sich jetzt ein Sprecher des 85-Jährigen. "Wir teilen euch in tiefer Trauer mit, dass am 19. Februar 2019 der Kreativdirektor Karl Lagerfeld in Paris, Frankreich, verstorben ist", beginnt das Statement auf der Fotoplattform. Der Fashion-Virtuose sei einer der einflussreichsten und berühmtesten Designer des 21. Jahrhunderts gewesen und stelle ein universelles Symbol für Stil dar. "Er hinterlässt ein außergewöhnliches Erbe als einer der größten Designer unserer Zeit und es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie sehr er vermisst werden wird", heißt es in dem Post weiter.

Bewunderer und Stars auf der ganzen Welt sind zutiefst erschüttert über den Verlust des legendären Designers. "Karl, dein Genie hat das Leben so vieler Menschen berührt, besonders Gianni und meins. Wir werden dein unglaubliches Talent und deine endlose Inspiration niemals vergessen", schrieb Mode-Ikone Donatella Versace (63) auf ihrem Social-Media-Kanal.

Getty Images Karl Lagerfeld bei den WWD Honors 2017 in New York

Getty Images Karl Lagerfeld, Designer

Getty Images Karl Lagerfeld im Oktober 2017



