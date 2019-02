Cathy Hummels (31) zeigt sich von ihrer humorvollen Seite! Die Frau von Fußballprofi Mats Hummels (30) ist supererfolgreich im Netz unterwegs – allein auf Instagram folgen der Beauty stolze 470.000 Abonnenten, die sie regelmäßig mit Schnappschüssen und Updates aus ihrem Leben versorgt. Dabei postet sie mit Vorliebe Fotos ihres Söhnchens Ludwig und ihrer stylischen Outfits. In einem aktuellen Fashion-Beitrag setzte Cathy jetzt auf eine lustige Note und witzelte über sich selbst!

Via Instagram veröffentlichte die Dirndl-Designerin nun ein Bild, auf dem sie in einem auffälligen Fransen-Mantel posiert. Doch statt etwaige fiese Kommentare zu riskieren, nahm Cathy den Hatern gleich lieber den Wind aus den Segeln und zog selbst über ihre Kleiderwahl her: "Mal wieder als Flo-Cathy unterwegs", scherzte die 31-Jährige unter der Aufnahme – und spielte damit wohl auf einen Flokati Teppich an, an den ihre Jacke optisch stark erinnert.

Auch wenn viele Fans Cathy zustimmen müssen, dass ihr Outfit tatsächlich nach einem flauschigen Türvorleger aussieht, feiern sie die Mama für ihren Style. "Ich mag es, dass du auch mal so verrückte Sachen anziehst", freut sich ein User in den Kommentaren unter dem Beitrag. Was sagt ihr zu dem außergewöhnlichen Teil? Stimmt ab!

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels in München, Februar 2019

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Mode-Influencerin

Anzeige

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Dirndl-Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de