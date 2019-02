Cara Delevingne (26) verabschiedet sich emotional von Karl Lagerfeld (✝85)! Seit Dienstagmittag sorgt die Nachricht vom Tod des Modeschöpfers für Schlagzeilen: Im Alter von 85 Jahren ist der Designer unter noch unbekannten Umständen in Paris gestorben. Als Kreativdirektor der Luxusmarke Chanel gehörte er zu den einflussreichsten Personen der Fashion-Branche, zahlreiche Models verdanken dem Hamburger ihre Karriere. So auch Cara: Die Britin würdigte ihren Mentor mit einem rührenden Schreiben im Netz.

"Jedes Mal, wenn ich versuche, über diesen Mann zu schreiben, muss ich nur weinen", begann die 26-Jährige den Post auf ihrem Instagram-Account, zu dem sie ein Porträtbild des verstorbenen Modezaren veröffentlichte. "Er hat mein Leben verändert, er hat an mich geglaubt, als so viele andere das nicht getan haben – inklusive ich selbst!" Karl sei ein Visionär und Genie gewesen, aber vor allem ein guter und fürsorglicher Freund. "Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben. Ich vermisse dich mehr, als ich je beschreiben könnte. Ich liebe dich, Karl Lagerfeld, und alles, was ich aus tiefstem Herzen sagen kann, ist danke!", fasste sie zusammen. Neben den ergreifenden Zeilen postete Cara zudem ein gemeinsames Video, Selfies und Fotos mit dem Verstorbenen. "Mein Herz ist gebrochen", steht darunter zu lesen.

Der Modeschöpfer und das Model arbeiteten seit 2012 immer wieder für Chanel zusammen. Nach ihren ersten Auftritten für Burberry war die Kooperation mit dem französischen Label der große Durchbruch für Cara: In Werbefilmen, auf Laufstegen und auf dem roten Teppich repräsentierte die Schauspielerin das legendäre Bekleidungsunternehmen jahrelang.

