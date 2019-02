Ob dieses Folgen-Highlight wohl so vom Sender geplant war? Bei Der Bachelor wollten Vanessa Prinz und Andrej Mangold (32) gerade ihr wundervolles Dreamdate auf Kuba ausklingen lassen und noch die letzten Minuten am Frühstückstisch miteinander genießen, bevor der Rosenkavalier weiterziehen würde. Doch diese morgendliche Idylle wurde von einer Überraschung gestört: Am Strand saßen die flirtenden Singles nämlich offensichtlich im FKK-Bereich!

Während sich die Accessoire-Designerin und der Basketballer über ihre Emotionen zu dem schnelllebigen Kuppelshow-Format austauschten, huschten plötzlich im Hintergrund nackte Menschen vorbei. "Ist das hier der FKK-Bereich? Haha, geil", amüsierte sich die Blondine. Auch der Hannoveraner konnte nicht mehr an sich halten vor Lachen. "Das gehört dazu", witzelte er. Dann war es allerdings vorbei mit der romantischen Atmosphäre: "Können wir nicht auf Replay drücken", konnte die Schwäbin nur etwas wehmütig fragen.

Die Zuschauer waren von der unerwarteten Nackedei-Einlage jedoch sehr belustigt. "Nein! Ein Flitzer beim Bachelor. Wie geil ist das denn?!", "Schön am FKK-Strand frühstücken" oder "Etwas ungünstig platziert das Frühstück, RTL", schrieben drei User auf Twitter. Ein weiterer Nutzer kam da gleich auf eine Idee für seine Bucket-List: "Einmal beim Bachelor nackt durchs Bild latschen!"

TV NOW Andrej Mangold und Vanessa Prinz

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Bachelor-Kandidatin 2019

TVNOW Andrej und Vanessa bei "Der Bachelor"

