Ist das ein weiteres Zeichen für ein Liebes-Aus zwischen Sarah Lombardi (26) und ihrem Roberto? Vor wenigen Stunden bestätigte ein Vertrauter des Paares die Spekulationen, die schon seit einigen Tagen kursieren – die DSDS-Finalistin von 2011 und ihr Freund sollen sich getrennt haben! Der Berliner habe angeblich ihr Vertrauen missbraucht. Nun wurde eine seltsame Aktion im Netz aufgedeckt: Roberto verramscht offenbar Sarahs Sachen online!

Das berichtet jetzt Boulewahr. Demnach habe Roberto via Instagram im Rahmen eines Gewinnspiels eine fellbesetzte schwarze Lederjacke verschenkt, die seine Follower in den Kommentaren schnell als Sarahs Eigentum identifiziert haben wollen! Die User vermuteten zudem, dass er auf diese Art seine Verflossene verletzen und bloßstellen wollte. Der Beitrag wurde mittlerweile zwar wieder gelöscht – aus seiner Instagram-Story geht aber hervor, dass er das Kleidungsstück trotzdem an eine Abonnentin verlost habe.

Zusätzlich fanden sich in den Kommentaren unter Robertos Postings etliche Hate-Kommentare gegen Sarah, die er entgegen seiner Behauptung "Leute, die beleidigen, werden entfernt" in seiner Account-Beschreibung erst auf Nachfrage des Onlinemagazins gelöscht haben soll. Einer der Follower bezeichnete die Noch-Ehefrau von Pietro Lombardi (26) darin als "Selbstdarstellerin, [...] die ihr Ego pushen will, indem sie auf einmal wieder Single sein will."

Instagram / roberto_ostuni_abate Screenshot von Robertos Instagram-Posting

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto an Weihnachten 2018

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

