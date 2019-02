So hat man Drew Barrymore (43) noch nicht gesehen! Ob als taffe Kämpferin in "3 Engel für Charlie" oder vergessliches Mädchen in "50 Erste Dates" – die erfolgreiche Schauspielerin liebt die Herausforderung, für ihre Filme immer wieder in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Nicht umsonst ist die 43-Jährige eine gefragte Größe in Hollywood. Für ihre aktuelle Rolle bekommt der Filmstar nun eine andere Nase!

Drew übernimmt in dem neuen Filmstreifen "The Stand In" gleich zwei Rollen. Verständlich, dass in dem Fall ein Umstyling von Nöten ist. Ein Schnappschuss von den Dreharbeiten offenbart die gute Arbeit des Maskenbildners: Drews Nase sieht dank Prothese ganz verändert aus! Und auch die blonde Perücke mit Pony sorgt bei der "Santa Clarita Diet"-Darstellerin für eine Typveränderung.

Zum Glück hat sich Drew für ihre Rolle in die Hände eines Maskenbildners begeben und nicht unters Messer. Denn der US-amerikanischen Glamour berichtete die Filmproduzentin, dass sie wegen ihrer "extrem suchtanfälligen Persönlichkeit" niemals eine Beauty-OP machen lassen sollte. Stattdessen setzt die Schauspielerin grundsätzlich auf Naturkosmetik – und ab und zu anscheinend auch auf Prothesen.

Jason Merritt/Getty Images Drew Barrymore bei der Premiere von "Miss you already" in Toronto

Getty Images / Jason Kempin Schauspielerin Drew Barrymore

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore, Hollywood-Schauspielerin

