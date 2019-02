Als Model ist dein Körper dein Kapital, heißt es immer wieder. Aber wie sollte dieser Körper eigentlich beschaffen sein? Während der Trend auf den internationalen Laufstegen vor einigen Jahren noch zu Size Zero ging, hat sich dieses Bild inzwischen etwas gewandelt. Diversity ist heutzutage angesagt – und das nimmt auch Heidi Klum (45) in ihre Show Germany's next Topmodel auf. Trotz besagter Vielfalt scheinen aber auch in diesem Jahr viele Kandidatinnen um eine möglichst schlanke Figur bemüht. Um Nachwuchs-Model Theresia machen sich Fans jetzt große Sorgen!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich die 26-Jährige im sexy Bikini und gibt dadurch den beinahe unverhüllten Blick auf ihre Figur preis. Für ihre Follower ein Grund, ihre Bedenken zu äußern. "Ist das noch gesund?", möchte ein User von der Hamburgerin wissen. Ein anderer kritisiert Theresias schmale Silhouette offen und gibt zu bedenken: "Junge Mädchen, die ihren Körper nicht mögen, werden von dir inspiriert – du bist keine Motivation!"

Mit Mager-Kritik im Netz kennt sich auch eine ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin bestens aus. Julia Wulf (23) wurde nach der Show immer wieder vorgeworfen, sie sei zu dünn. Im Promiflash-Interview erklärte sie damals: "Das sind halt die Deutschen, die es nicht checken, dass es nun mal der Job eines normalen Fashion-Models ist, eine leere Kleiderstange zu sein."

