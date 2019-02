Es war eine Schock-Nachricht für die Fashion-Welt! Am Dienstag starb Karl Lagerfeld (✝85) in seiner Wahlheimat Paris an einer bislang noch unbekannten Ursache. Viele Bewunderer und Weggefährten des Modeschöpfers erinnerten in den sozialen Medien mit rührenden Worten an den Verstorbenen. Im Gegensatz zu Cathy Hummels (31). Das Model, das selbst als Designerin tätig ist, erzählt in einem Interview mit Promiflash: Sie habe bewusst auf einen Nachruf verzichtet.

Zwar habe sie die Arbeit der Mode-Ikone bewundert, aber nie die Ehre gehabt, den Kreativ-Direktor des Luxuslabels Chanel persönlich kennenzulernen. Das sei auch der Grund gewesen, weshalb die Frau von Mats Hummels (30) auf eine persönliche Trauerbekundung via Social Media abgesehen habe, erklärt sie Promiflash bei der Eröffnung des Kinder Frozen Stores in Hamburg. "Er war eine unglaubliche deutsche Ikone und hat Chanel zu dem gemacht, was es ist!", schwärmte sie dennoch von dem Modezar.

Lagerfelds Tod habe die 31-Jährige zwar betroffen gemacht, doch betrübt sei sie deswegen nicht: "Traurig ist das falsche Wort. Traurig wäre ich, wenn irgendjemand aus meinem engsten Verwandtenkreis sterben würde." Was haltet ihr von Cathys Erklärung? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Cathy Hummels 2018 in Berlin

Getty Images Karl Lagerfeld 2018 in Paris

Getty Images Cathy Hummels 2018 im Hamburg

