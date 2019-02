Ist er ein Betrüger? Erst vor wenigen Tagen gab US-Country-Sängerin Miranda Lambert (35) auf ihrem Instagram-Profil bekannt, dass sie und der Polizist Brendan McLoughlin sich schon das Jawort gegeben haben. Unter dem Bild mit ihrem neuen Ehemann erzählte sie, wie schnell sie ihr gemeinsamer Weg letztendlich vor den Altar führte. Doch sind die neuen Gerüchte wirklich wahr – hat ihr Neuer seine Ex-Verlobte betrogen?

Wie die Mutter von Brendans Ex-Verlobten Jackie Bruno im Interview mit dem Netzmagazin Radar Online offenbarte, sei der Angetraute des Country-Stars ein ziemlich durchtriebener Kerl. Carol Bruno, die von dem dubiosen Verhalten ihres Beinahe-Schwiegersohns direkt von ihrer Tochter erfahren haben will, verriet in dem Gespräch, dass Brendan Jackie mit einer anderen Frau betrogen hätte und diese geschwängert habe, während seine Verlobte in Schweden professionell Fußball spielte. Erfahren habe es die Hintergangene dabei nicht von dem Polizeibeamten selbst, sondern von der schwangeren Affäre!

Besagtes Baby soll das dreimonatige Kind sein, das Brendan in seine ziemlich frische Ehe mit Miranda bringt – und sie damit zur Stiefmutter macht. Der Country-Star scheint davon aber nicht abgeschreckt, eher im Gegenteil: Ein Insider verriet ET Online, dass sich Miranda schon auf diese Rolle freue, weil es eine gute Übung für den Fall sei, dass sie bald selbst ein Baby bekommt.

Splash News Miranda Lambert im April 2018

Instagram / mirandalambert Brendan Mcloughlin und Miranda Lambert bei ihrer Hochzeit

Getty Images Miranda Lambert bei den CMAs 2018

