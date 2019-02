Von diesem Shooting hatten sich die Germany's next Topmodel-Fans wohl mehr versprochen! In der dritten Episode der Castingshow mussten die Kandidatinnen mit einem Male-Model vor der Kamera posieren. Jurorin Heidi Klum (45) hatte dafür einen echten Superstar für die Mädels eingeladen: Jordan Barrett zählt mit Runway-Jobs für Balmain, Versace und Marc Jacobs aktuell zu den erfolgreichsten Männern der Fashionbranche – auf Instagram schart der Australier 1,1 Millionen Follower um sich. Beim Publikum fiel er allerdings gnadenlos durch!

Mit seinem Look konnte Jordan bei einem Großteil der Zuschauer jedenfalls nicht punkten. Auf Twitter zeigten sich etliche User wenig begeistert von dem 23-Jährigen. "Der ist das beliebteste männliche Model derzeit? Der Typ sieht aus wie ein Botox-Ken", "Wie alt ist der Typ? 13" oder "Gab's kein Model mit noch weniger Muskeln", übten sie scharfe Kritik an dem Blondschopf, der 2016 von der Vogue zum "Model-It-Boy der neuen Ära" gekürt wurde.

Immerhin kam Jordan bei den GNTM-Girls gut an. Vor allem Theresia Fischer kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Jordan ist wirklich ein sehr attraktiver Mann. Wer was anderes sagt, der spinnt", hatte sie eine komplett andere Meinung als die TV-Zuschauer. Was sagt ihr zu Jordan? Stimmt im Voting ab!

Getty Images Jordan Barrett bei einer Runway-Show von Marc Jacobs

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

Getty Images Jordan Barrett in Melbourne

