Hat sich Barbara Schöneberger (44) hier einen kleinen Fashion-Fail geleistet? Am Freitagabend steht die TV-Beauty auf der "Unser Lied für Israel"-Bühne und leitet als Moderatorin durch den Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest. Zum Auftakt der Show gibt sie gemeinsam mit Vorjahresteilnehmer Michael Schulte (28) ein kleines Ständchen zum Besten. Während Barbaras Gesangseinlage bei den Zuschauern super ankommt, kann sie mit ihrem Look für die Show jedoch überhaupt nicht punkten!

Die Twitter-User finden viele Worte für das blaue Dress der 44-Jährigen, dessen linker Ärmel aus einem außergewöhnlichen geometrischen Gebilde besteht – jedoch fällt kaum eine Bezeichnung für das Outfit so richtig begeistert aus: "Was hat Barbara Schöneberger da für eine Geschwulst am Arm?" , "Was ist das für ein Teil an Barbaras Arm – einseitiges Krafttraining?" und "Was zur Hölle? Ist da ein Zauberwürfel an Barbaras Arm explodiert?", wundern sich drei Nutzer während der Sendung.

Auch Barbara selbst witzelt im Laufe des Abends mehrfach über ihr Kleid: "Achtung, das beißt!" und "Für den Ärmel wurde eine alte Tasche zerschnitten – das hat sich doch gelohnt oder?", scherzt die hübsche Blondine. Was sagt ihr zu dem ausgefallenen Look? Stimmt ab!

Getty Images Michael Schulte und Barbara Schöneberger

Christian Augustin/Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Instagram / barbara.schoeneberger TV-Moderatorin Barbara Schöneberger

