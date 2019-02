Familie in Planung! Abbie Cornish ist verlobt – und will direkt noch mehr. Nachdem der “Geostorm”-Star von 2008 bis Ende Februar 2010 mit dem Hollywoodstar Ryan Phillippe (44) liiert war, scheint er jetzt die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Der Auserwählte der Schauspielerin ist der MMA-Fighter Adel Altamimi. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt Abbie regelmäßig Fotos samt Liebesbekundungen von ihm. Jetzt verkündete die 36-Jährige, dass sie so schnell wie möglich eine Familie mit Adel gründen möchte.

Am Montag teilte Abbie ein Instagram-Foto ihres Verlobten und erklärte dabei ihren Babywunsch. “Du bist der Mann meiner Träume. Ich bin so happy, dass wir uns gefunden haben hier auf dieser Erde. Du machst mich so glücklich. Ich kann es gar nicht erwarten, mit dir eine Familie zu gründen, mein Schatz”, sprudelte sie nur so über vor Liebe.

Die Familienpläne teilte Abbie nur wenige Tage nach ihrer Verlobung. Der im Irak geborene Kampfsportler und die Australierin wagten am Valentinstag den nächsten Schritt. Auf Instagram postete Abbie eine Nahaufnahme ihrer Hand in seiner. An ihrem Ringfinger funkelte ein dicker Klunker. “Ich habe auf dich gewartet! Die Antwort ist ja”, schrieb sie dazu.

Getty Images Ryan Phillippe und Abbie Cornish in Los Angeles 2010

Anzeige

Instagram / abbiecornish Verlobungsring von Abbie Cornish

Anzeige

Getty Images Abbie Cornish 2018 in Beverly Hills

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de