Florian Silbereisen (37) verspürt überhaupt keinen Groll! Im vergangenen Dezember fielen die Fans des Sängers aus allen Wolken: Nach zehn gemeinsamen Jahren ist seine Beziehung zu Helene Fischer (34) zerbrochen. Mittlerweile hat die Schlager-Queen mit Akrobat Thomas Seitel sogar schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Trotzdem betonte das Ex-Paar immer wieder, es sei im Guten auseinandergegangen. In einem Interview erklärte Flori nun, warum es bis heute keinen Streit gibt!

Im Gespräch mit SuperIllu findet Florian nach wie vor nur positive Worte für Helene. Er wüsste auch gar nicht, warum es eine Schlammschlacht zwischen ihm und seiner Ex-Partnerin geben sollte. "Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht positiv miteinander umzugehen. Wir haben wirklich schöne Jahre miteinander erlebt, an die wir beide uns sehr gerne erinnern", schilderte der 37-Jährige seine Gefühlslage.

Auch in Zukunft wollen Florian und Helene gemeinsame Erinnerungen schaffen. Bereits kurz nach ihrer Trennung hatten die beiden verkündet, dass sie auch weiterhin beruflich zusammenarbeiten wollen. "Wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren. Ihr werdet uns also auch weiterhin gemeinsam ertragen müssen", verkündeten die Schlagerstars in einer Facebook-Botschaft an ihre Fans.

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagersänger

Thüringen Press/ActionPress Helene Fischer und Florian Silbereisen in der Livesendung "Schlagerchampions"

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

