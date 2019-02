Der Catwalk-Traum ist für Celine ausgeträumt! Heidi Klum (45) sucht nun schon seit einigen Wochen wieder ihr Germany's next Topmodel, das bekanntlich ja nur eine der zahlreichen Bewerberinnen werden kann. Um zu erkennen, wer dafür genügend Potenzial mitbringt, stand in der vergangenen Folge ein Male-Model-Shooting und ein sexy Walk im XXL-Schneeflocken-Kostüm im österreichischen Sölden an. Eine, die bei diesen fordernden Challenges und den fröstelnden Temperaturen nicht überzeugen konnte, war Celine – und die hat der Show-Rauswurf eiskalt erwischt!

Nachdem die Modelmama ihre Entscheidung mitgeteilt hatte, konnte Celine die Enttäuschung nicht mehr verbergen: "Die Tränen kamen natürlich, weil ich ein bisschen erschrocken war und natürlich auch sehr sehr traurig bin", erklärte die Schönheit im Interview mit ProSieben. Denn so richtig gerechnet habe sie nicht damit, dass sie sich von ihren neuen Castingshow-Freundinnen verabschieden müsse. "Ich habe gedacht, dass die Reise noch weitergeht." Gerade der anstehende Location-Wechsel nach Los Angeles hätte die 19-Jährige gereizt. "Die Enttäuschung ist schon groß, dass es dann jetzt doch schon vorbei ist und ich eigentlich nur eine sehr kurze Zeit hier war", schluchzte sie weiter.

Als Grund dafür, warum sie es nicht unter die Top 21 geschafft haben könnte, sieht Celine vorwiegend ihr ruhiges Wesen: "Ich glaube einfach, dass ich nicht auffällig genug war von meiner Art her. Ich bin doch eher so, was die Öffentlichkeit angeht, der etwas ruhigere Typ, ich bin jetzt nicht so verrückt und bin so laut." Unterkriegen möchte sie sich von Heidis Abfuhr aber nicht. Sie wolle weiterhin versuchen, im Modelbusiness Fuß zu fassen. Bis dahin plane sie erst einmal weiter in ihrem Job als tiermedizinische Fachangestellte zu arbeiten.

Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy Topmodel Heidi Klum bei den Grammy Awards 2019

Instagram / celine.hamann Celine, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / celine.hamann Celine, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2019

