Ist der vermeintliche Beef der Grund? Herzogin Meghan (37) und Herzogin Kate (37) sollen sich bereits seit einigen Monaten nicht ganz grün sein – immer wieder sollen sie aneinandergeraten. Geht ihr Zwist nun so weit, dass Meghan die Frau ihres Schwagers nicht mal mehr zu ihrer Nachwuchs-Party eingeladen hat? Die hochschwangere Ex-Schauspielerin feierte erst vor wenigen Tagen in New York mit ihren 15 engsten Freundinnen – ganz ohne Kate!

Doch hinter dem Fernbleiben der Dreifach-Mama steckt allem Anschein nach kein angebliches Gezanke. Wie das Magazin Hello! berichtet, soll sich Kate gerade nur etwas Familienzeit gönnen. Ihre ältesten Kids Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) hätten gerade längere Schulferien, weshalb sich dieser Zeitpunkt bestens anbiete. Angeblich soll die Thronfolger-Familie im Skiurlaub sein.

Unter den prominenten Gästen, die zu Meghans Event erschienen, zählten unter anderem Tennis-Star Serena Williams (37), Ex-Suits-Kollegin Abigail Spencer (37), ihre beste Freundin Benita Litt und Schauspielerin Sarah Rafferty (46). Meghans Mama Doria Ragland aber fehlte, genau wie Kate.

