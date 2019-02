Hat Victoria Pavlas (20) schon wieder zugeschlagen? Fleißigen Germany's next Topmodel-Zuschauern dürfte die Wienerin vor allem aufgrund ihrer unaufhörlichen Streitigkeiten mit Zoe Saip ein Begriff sein. In der vergangenen Staffel hatten sich die ehemaligen BFFs beinahe pausenlos gezofft. Der Ursprung des Desasters? Zoe soll Vicis Ex-Freund gedatet haben. Diesen Fauxpas hat die Brünette ihrer einstigen Freundin inzwischen aber wohl zur Genüge heimgezahlt: Schon zum dritten Mal schnappt sich Victoria offenbar einen von Zoes Verflossenen!

In Victorias Instagram-Story tauchte erst kürzlich ein heißer Unbekannter auf, den die dunkelhaarige Schönheit vor laufender Kamera auf den Mund küsste. Eine heikle Situation: Gänzlich unbekannt ist der junge Mann nämlich nicht. Im Sommer 2018 war er auch in Zoes Story aufgetaucht. Küsse und Spaziergänge inklusive Händchen halten bezeugten, dass auch zwischen den beiden etwas lief. Das bestätigt nun auch ein Insider, der den beiden Mädels nahesteht, gegenüber Promiflash: "Aus einem One-Night-Stand wurde bei ihm und Zoe mehr, als man sich erwartete."

Die Liebe zwischen Zoe und dem Hottie sei damals zerbrochen, als er sich in ihrer Abwesenheit mit einer Anderen getroffen hatte. Inzwischen sei er aber glücklich mit Victoria, so die Quelle weiter: "Die beiden haben sich vor einiger Zeit kennengelernt und verabredet. Beim ersten Date funkte es schon." Seitdem sähe man das Paar immer wieder in der Wiener Innenstadt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Victoria sich in einen Ex-Freund ihrer einstigen BFF verguckt. Schon im April 2018 waren Gerüchte kursiert, die 20-Jährige habe sich auf einen Mann eingelassen, dem vorher Zoe nähergekommen war. Und erst dieses Jahr flirtete Vici mit Sänger Daniele Negroni, den man Wochen davor noch mit der Blondine angetroffen hatte. Eine Liebes-Beziehung dementierten in diesem Fall aber alle Parteien.

Instagram / victoria.topmodel.2018 Victoria Pavlas und Zoe Saip

Snapchat / vikpav Ex-GNTM-Kandidatin Victoria Pavlas mit einem Unbekannten

Instagram / zoesalome Model Zoe Saip mit einem Unbekannten

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas



