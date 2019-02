Es ist Frühling – für manche die perfekte Zeit, um an der Strandfigur zu arbeiten! Auch Tara Reid (43) scheint das so zu sehen, oder sie sucht einen Ausgleich von den zahlreichen Filmprojekten, mit denen sie zurzeit beschäftigt ist. Zuletzt schloss sie die Horrorfilme "Cranial Sacral" und "Art of the Dead" ab, die dieses Jahr in den USA erscheinen. Zwischendurch findet sie offenbar immer wieder Zeit, um ihren Top-Body in Form zu halten: Jetzt wurde sie bei einer Fitness-Session im Park gesehen.

Paparazzi-Bilder zeigen sie gemeinsam mit ihrer Trainerin Jenna Willis in einem Park in Los Angeles. Der Sharknado-Star sieht dabei ziemlich angestrengt aus, aber immerhin musste sie auch einiges leisten: Squats, Sit-ups und noch mehr – Jenna hat die 43-Jährige bei strahlender Sonne ganz schön ins Schwitzen gebracht. Dabei trug Tara eine schwarze Mütze und pinke Turnschuhe mit blauer Ferse. Ein weißes Sweatshirt mit buntem Print und schwarze Leggins hielten sie warm, als das nicht mehr genügte, zog sie sich noch eine süße, pinke Jacke drüber.

Derzeit befindet sich die Schauspielerin übrigens noch im Rechtsstreit mit den Produzenten der "Sharknado"-Reihe. Tara hatte geklagt, da mit ihrem Gesicht ungefragt Werbung auf Bierdosen und Glücksspielautomaten gemacht wurde.

MEGA Tara Reid in West Hollywood

MEGA Tara Reid mit ihrer Trainierin Jenna Willis beim Fitness-Training

MEGA Tara Reid und ihre Fitness-Trainerin Jenna Willis

