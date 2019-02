Am 15. März ist es so weit: "Mama June: From Not to Hot" startet in eine neue Runde. Und dass es die Serienmacher verstehen, die Fans so richtig heißzumachen, beweist der neue Trailer zur Show. Hier bleibt nämlich mindestens ein großes Fragezeichen bei den Zuschauern zurück. Die Frage dazu lautet: Sollte Honey Boo Boos (13) Mom, June Shannon, tatsächlich zum fünften Mal schwanger sein?

"Ich habe ein bisschen an Gewicht zugelegt, aber es werden nicht wieder 450 Pfund werden", heißt es zunächst in dem Spot, dann wird die Sache konkreter. Ein Sprecher aus dem Off stellt hier nämlich die Frage: Liegt die Gewichtszunahme "am Stressabbau" oder isst Mama June vielleicht gerade schon "für zwei"? Damit ist es mit den Andeutungen aber noch lange nicht vorbei. June erklärt den Fans schließlich auch noch selbst, dass ihre Periode in diesem Monat ein wenig spät dran sei, bevor eine gynäkologische Praxis im Bild erscheint.

Auf Facebook wird die neue Staffel ebenfalls bereits gefeiert und die Macher sind sich sicher: "Diese Staffel von #MamaJune wird euch sprachlos zurücklassen." Veröffentlicht wird hier auch ein kurzes Video, das Junes Tochter Alana Thompson – besser bekannt als Reality-Star Honey Boo Boo – mit ihrem eigenen Stern auf dem "Walk of Fame" zeigt. Dazu heißt es: "Alana hat das Hollywood-Fieber gepackt."

Instagram / mamajune June Shannon mit ihrer Enkelin Ella Grace

Anzeige

Twitter / Mama June Mama June, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Honey Boo Boo in Los Angeles 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de