Andrej Mangold (32) steht vor einer unglaublich schwierigen Entscheidung! Am kommenden Mittwoch ist es endlich so weit – nach wochenlangem Mitfiebern bei der Kuppelshow Der Bachelor erfahren die Zuschauer, für wen sich der Junggeselle am Ende entscheidet: Finalistin Jennifer Lange oder doch Evanthia Benetatou?Schließlich hat er im Laufe der Show zu beiden Frauen eine starke Bindung aufgebaut. Diese Wahl scheint Andrej derart zuzusetzen, dass er während der letzten Nacht der Rosen mit den Tränen ringt!

Das zeigt nun ein RTL-Trailer des großen Showdowns: "Ich bin jetzt einfach kurz vor dem Ziel, mit nur einer Frau hier am Ende rauszugehen", versucht der Basketballspieler in dem Clip seine Emotionen auszudrücken. Dieses Dilemma versetzt Andrej scheinbar in ein ordentliches Gefühlschaos, denn er bekommt bei seinen Worten ganz schön feuchte Augen! Ob er bei der finalen Vergabe wohl weinen wird? Auch in den bisherigen Folgen zeigte der 32-Jährige stets offen seine Empfindungen.

Mimik- und Körpersprachenexperte Dirk W. Eilert war sich im Promiflash-Interview kürzlich ebenfalls sicher: Es werde Andrej das Herz brechen, wenn er eine der Ladys nach Hause schicken muss! "Ihm ist anzusehen, dass er bereits Gefühle für die Frauen hat", erklärte der Profi. Seiner Einschätzung nach habe sich der Rosenkavalier schon sehr stark auf beide Damen eingelassen.

MG RTL D "Der Bachelor"-Finalistinnen Jenny und Eva

MG RTL D Andrej Mangold

Instagram / dregold Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

