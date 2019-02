So hart wird die letzte Nacht der Rosen für Andrej Mangold (32)! Der Bachelor hat sich in den vergangenen Wochen aus 22 Liebes-Anwärterinnen seine Top zwei ausgesucht: Jennifer Lange und Evanthia Benetatou sind im Finale. Der Rosenkavalier hat bisher all seine Entscheidungen mit viel Gefühl getroffen – und genau diese Einstellung wird den Basketballer am entscheidenden Abend wohl etliche Tränen kosten!

Denn Andrej hat sich schon zu stark auf beide Damen eingelassen, wie der Mimik- und Körpersprachenexperte Dirk W. Eilert im Promiflash-Gespräch offenbart: "Es wird zum Schluss immer schwerer. Was ihm anzusehen ist, dass er bereits Gefühle für die Frauen hat. Andrej muss sich im Endeffekt entscheiden. Aber wer die Wahl hat, hat auch die Qual." So wird es auch dem Sportler das Herz brechen, wenn er eine der beiden Damen nach Hause schicken muss.

Doch wer wird sich mit einem Korb abfinden müssen – und welche Kandidatin darf sich über eine Blume freuen? Dirk W. Eilert hat eine klare Prognose: "Die Signale zwischen Jennifer und Andrej sind am deutlichsten. Das heißt, nach dem jetzigen Stand hat Jennifer einen weiten Vorsprung und wird die letzte Rose bekommen."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Eva, Vanessa, Jenny und Andrej in der vorletzten Nacht der Rosen

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Bachelor-Kandidatin

