Hinter Daniela Büchner (41) liegen schwere Monate. Am 17. November verlor ihr Mann Jens (✝49) seinen kurzen Kampf gegen den Lungenkrebs. Zu Ehren des Auswanderers findet am Samstag ein Benefizkonzert in Essen statt. Auch Daniela ist von Mallorca in den Ruhrpott gereist, um mit Freunden und namhaften Musikern ihrem geliebten Gatten gebührend Tribut zu zollen. Fast hätte man die 41-Jährige gar nicht wiedererkannt – sie trägt jetzt tatsächlich braune Haare!

In ihrer Instagram-Story nimmt Danni ihre Follower mit hinter die Kulissen. Sie postet zahlreiche Clips und Pics aus der Halle, wo das Konzert am Samstagnachmittag veranstaltet wird – und ganz nebenbei präsentiert sie ihren neuen Look. Die Wahl-Mal­lor­qui­nerin hat sich von ihrer blonden Mähne verabschiedet. Daniela sieht komplett verändert aus, doch der Blick auf ihr Feder-Tattoo am linken Arm beweist: Sie ist es wirklich.

Unter anderem wird sie von ihrer Tochter Jada begleitet. Gemeinsam werden sie im Publikum den Künstlern zuhören, die für den verstorbenen Jens performen werden. Unter dem Motto "Goodbye Jens – Partystars halten zusammen" gehören insgesamt 20 Acts zum Line-up. Unter anderem werden Anna-Maria Zimmermann (30), Achim Petry, Jay Kha, Olaf Henning (50) und Menderes (34) auf der Bühne stehen.

action press Daniela Büchner im Juli auf Mallorca

Chris Emil Janßen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018

