Auch eine Powerfrau wie Rosie Huntington-Whiteley (31) hat ihre Baustellen – weiß aber genau, wie sie diese angehen muss! Die 31-Jährige scheint einfach alles im Griff zu haben: eine erfolgreiche Karriere als Model, Auftritte auf der großen Kinoleinwand, ein harmonisches Familienleben mit ihrem Verlobten Jason Statham (51) und Söhnchen Jack (1), der in vier Monaten schon zwei Jahre alt wird. Nun hat die blonde Beauty verraten, wie sie bei all dem auch noch ihre Akne in den Griff bekommt!

Rosie ist schon immer sehr offen damit umgegangen, dass sie mit Pickeln zu kämpfen hatte, auch ihre Mutter litt an Akne. Auf ihrem YouTube-Channel offenbart die 31-Jährige jetzt ihr Beauty-Secret: "Ich habe ölige Haut und das ist immer etwas, was ich versuche im Griff zu halten und ich verwende die richtigen Produkte, um das zu unterstützen. Außerdem muss ich manchmal einige Lebensmittel streichen." Was das Model weglässt, um ihrer Akne den Kampf anzusagen? "Ich verzichte momentan auf Eier und Milchprodukte, was wirklich langweilig ist, weil das alles meine Lieblingssachen sind – aber es gibt nichts Besseres als eine schöne Haut", erklärt Rosie im Video.

Zusätzlich dazu verzichte sie auf viel Make-up, wenn sie zu Hause ist: "Ich lasse meine Haut gern atmen, wenn ich also nach Hause komme, gehe ich zuerst ins Bad und entferne mein Make-up und erfrische meine Haut."

Instagram/rosiehw Rosie Huntington-Whiteley mit ihrem Sohn Jack Oscar Statham

Anzeige

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham bei einer Veranstaltung in Hollywood, August 2018

Anzeige

MEGA Rosie Huntington-Whiteley bei den CFDA Awards in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de