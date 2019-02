Wer wird Deutschlands neuer Superstar? In der kommenden Woche kämpfen die verbliebenen DSDS-Kandidaten in Ischgl um den Einzug in den Recall. Vier Kandidaten konnten bei den Castings die Jury schon so überzeugen, dass sie sich sofort ein Flugticket nach Thailand gesichert haben. Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (47), Pietro Lombardi (26) und Oana Nechiti (31) hatten während der Castings die Möglichkeit, mit einer goldenen CD ihren Liebling eine Runde überspringen zu lassen: Am Samstag wurde die vierte goldene CD ausgehändigt!

In der Folge am 23. Februar flashte Taylor Luc Jacobs mit seinem gefühlvollen Auftritt am Klavier Dieter so sehr, dass er den 23-Jährigen direkt in den Recall schickte. "Da stimmte alles", fand der Produzent nach der Performance. Pietro verlor sein Herz an Jayla Ndoumbe Epoupa. Die Fachabiturientin holte sich mit coolen Tanzschritten und ihrer kraftvollen Stimme in Folge acht die zweite goldene CD. Mit einem ausgefallenen Look und ihrer eigenen Version des Hits "Redbone" von Childish Gambino ließ Luisa José Xavier dahinschmelzen. Bereits in Folge fünf war er sich sicher: "Viel besser kann es nicht mehr werden."

Die erste goldene CD ergatterte Alicia-Awa Beisser in der ersten Folge: Mit Rihannas (31) "Stay" überzeugte sie die gesamte Jury und Oana ließ ihre goldene CD springen. Welches der vier Gesangstalenten hat das meiste Zeug zum Superstar? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de

