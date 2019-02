Wird Lady Gaga (32) einen weiteren Oscar für die Musikbranche einheimsen? In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die heiß begehrten Goldjungen in Los Angeles zum 91. Mal verliehen. Neben Glenn Close (71), Olivia Colman (45), Yalitza Aparicio und Melissa McCarthy (48) ist auch Lady Gaga für einen Preis als beste Hauptdarstellerin nominiert – und damit ist die "Bad Romance"-Interpretin nicht die erste Sängerin, die eine Statue der Academy abräumen könnte: Diese Musikerinnen gewannen bereits einen Oscar für ihre schauspielerischen Leistungen!

Barbra Streisand (76)

Mit ihrem Sieg bei den Academy Awards 1969 setzte die gebürtige New Yorkerin ein großes Zeichen für die Broadway-Gemeinde: Für ihren Auftritt in der Musical-Adaption "Funny Girl" wurde die damals 27-jährige Barbra völlig überraschend, aber durchaus zu Recht als beste Hauptdarstellerin geehrt – doch nicht als einzige. Auch Schauspielerin Katharine Hepburn bekam einen Oscar in der Kategorie, in der in dem Jahr das erste und einzige Mal zwei Frauen ausgezeichnet wurden. Barbra konnte 1977 außerdem einen Award in der Kategorie "Bester Song" für die Original-Version von "A Star Is Born" abgreifen – für die Neuauflage ist in diesem Jahr Lady Gaga nominiert!

Cher (72)

1988 hieß es: "And the Oscar goes to... Cher!": Mit ihrer Rolle der italienischen Witwe Loretta verzauberte sie in "Mondsüchtig" die Jury der Academy. Für Cher war es nicht die einzige Nominierung: Schon 1984 hatte die US-Amerikanerin mit armenischer Abstammung für "Silkwood" als beste Nebendarstellerin zur Wahl gestanden – das Rennen machte am Ende jedoch Linda Hunt.

Jennifer Hudson (37)

Wer hätte gedacht, dass eine ehemalige Castingshow-Finalistin einmal einen Oscar einsacken würde? 2004 hatte Jennifer bei American Idol den siebten Platz erreicht – nur drei Jahre später bedankte die Songwriterin sich auf der Bühne der Academy Awards für ihren Preis als beste Nebendarstellerin. Als Effie White ließ sie in "Dreamgirls" an der Seite von Beyoncé (37) die Herzen der Zuschauer schmelzen und überzeugte nicht nur mit ihrer großartigen Stimme, sondern auch mit ihrem Schauspieltalent. Für die damals 25-Jährige war der Oscar-Gewinn der große Durchbruch: Inzwischen spielt die Golden Globe-Gewinnerin am Broadway.

