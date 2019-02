Es war die Hochzeitsüberraschung der vergangenen Woche: Miranda Lambert (35) gab ihrem bis dato unbekannten Freund Brendan McLoughlin das Jawort! Seit der Blitztrauung kommen immer mehr Details über den Mann an ihrer Seite heraus. Der Polizist, der erst ist im November vergangenen Jahres Vater geworden ist, ist aber nicht erst seit der Eheschließung begeistert von Miranda: Er ist schon lange ein Mega-Fan der Musikerin!

Wie TMZ von Freunden des Beamten erfahren haben will, soll Brendan bereits seit Jahren ein Ziel gehabt haben: Miranda kennenlernen! Der Country-Star soll nicht die erste Musik-Ikone sein, die er während seiner Arbeit getroffen habe. Brendan arbeite viel an Plätzen, etwa bei MTV oder dem Star-Eingang der TV-Show "Good Morning America", wo die Promis reihenweise an ihm vorbei laufen. So soll er bereits Bekanntschaft mit Mirandas Ex-Mann Blake Shelton (42) und der Band Florida Georgia Line gemacht haben. Weil der Polizist so sympathisch rüberkomme, hätten auch viele Celebritys gerne Fotos mit ihm gemacht.

Sein Arbeitsplatz würde erklären, wie Miranda ihren Traummann kennengelernt hat. Ein Insider hatte erst vor wenigen Tagen im People-Interview ausgeplaudert, dass die 35-Jährige Brendan in der Nähe einer New Yorker Polizeistation getroffen habe, als sie zu Gast bei "Good Morning America" gewesen sei. Der Beamte soll zu dieser Zeit in dem Gebiet zuständig gewesen sein, in dem Mirandas Band Pistol Annies ein Konzert gegeben hatte. Wo genau der Funke überflog, ist allerdings nicht bekannt.

Instagram / mirandalambert Brendan Mcloughlin und Miranda Lambert bei ihrer Hochzeit

Instagram / mirandalambert Brendan Mcloughlin und Country-Sängerin Miranda Lambert

Scott Dudelson/Getty Images for Pistol Annies Miranda Lambert (r) mit ihrer Band Pistol Annies

