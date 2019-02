Kann man die Wollny-Schwangerschaft schon bald im TV verfolgen? Bei Deutschlands Kult-Großfamilie herrscht aktuell ein echter Baby-Boom. Erst im Dezember brachte Calantha Wollny (18) ihr erstes Kind zur Welt. Wenig später wurde bekannt, dass auch ihr Bruder Jeremy Pascal kürzlich Vater geworden ist. Jetzt kann sich Oberhaupt Silvia Wollny (54) direkt auf das nächste Enkelkind freuen: Sie verriet im Netz, dass eine weitere ihrer Töchter Nachwuchs erwartet. Welches Familienmitglied aktuell mit Schwanger-Bauch unterwegs ist, behielt sie jedoch erst mal für sich. Jetzt verriet RTL II – als zuständiger Die Wollnys-Sender – weitere Details zur brandneuen Baby-Offenbarung!

Gegenüber Promiflash erklärte der Sender zwar, dass sich Fans bis zur Enthüllung, welche Wollny-Tochter schwanger ist, noch ein bisschen gedulden müssen – ließ aber durchblicken, dass es bis dahin zumindest nicht mehr allzu lange dauern dürfte: "Familie Wollny wird in Kürze aber selbst bekannt geben, wer schwanger ist." Es gibt aber noch eine frohe Botschaft für die Supporter der Reality-Show des XXL-Clans: Die Schwangerschaft werde in der nächsten Staffel in jedem Falle thematisiert.

Auch bei Calanthas besonderen Umständen hüllte sich Silvia zuerst in Schweigen. Die Bombe ließ die damals 17-Jährige dann höchstpersönlich gegenüber Bild platzen. "Mama hat mir geraten, dass ich die Schwangerschaft niemandem sagen soll. Weil eine Fehlgeburt nicht auszuschließen ist", erklärte Calantha damals den Grund für die spätere Verkündung.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, TV-Gesicht

Instagram / wollnysilvia Ultraschallbild eines neuen Wollny-Babys

Instagram / Calantha____wollny Calantha Wollny

