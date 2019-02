Ihre Liebesgeschichte hat ein Happy End! Seit Anfang 2016 führten Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) eine On-Off-Beziehung, wie sie im Buche steht. Eine vermeintliche Trennung jagte die nächste und zwischendurch wurde geturtelt, was das Zeug hält. Jetzt macht das turbulente Traumpärchen aber endlich Nägel mit Köpfen: Am Valentinstag hatte der Hollywood-Hottie der Sängerin nämlich die Frage aller Fragen gestellt, die sie mit "Ja" beantwortete. Voller Stolz trug die "Firework"-Interpretin jetzt ihren Verlobungsring aus!

Nach den Oscar-Partys am vergangenen Wochenende war die 34-Jährige am Montag zu Gast in Jimmy Kimmels (51) Talkshow Jimmy Kimmel Live!. Aufgebretzelt bis ins kleinste Detail wurde die Beauty unterwegs dorthin von Paparazzi überrascht, die natürlich vor allem ein Motiv anstrebten: Den vermutlich fünf Millionen Dollar schweren Klunker abzulichten, den ihr Orlando Mitte des Monats per Kniefall überreicht hatte! In ihrem knielangen Goldschimmer-Dress strahlte die Verlobte in die Kameralinsen und auch den pink Diamantring in Form einer Blume, der ihre Hand zierte, versteckte sie nicht.

Für die Ehepartner in spe handelt es sich jeweils bereits um die zweite Hochzeit. Von 2010 bis 2012 war die Sängerin mit dem britischen Comedian Russell Brand (43) verheiratet. Ihr baldiger Göttergatte hingegen war drei Jahre lang mit Miranda Kerr (35) verheiratet, mit der er den gemeinsamen Sohn Flynn hat.

MEGA Katy Perrys Verlobungsring

MEGA Sängerin Katy Perry im Feburar 2019

Getty Images / Dave M. Benett / VF17 Katy Perry und Orlando Bloom

