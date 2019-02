Let's Dance geht am 15. März bereits in die zwölfte Staffel! Dann werden wieder zahlreiche Promis über das Parkett fegen und verschiedenste Tanzstile zum Besten geben. Die vierzehn Teilnehmer der Show stehen mittlerweile auch schon alle fest. Was bislang noch fehlte, war die passende Musik für das Intro. Doch auch dieses Geheimnis wurde jetzt gelüftet: Der neue Titelsong steht fest!

Wie RTL nunmehr auf seiner Internetseite verkündete, handelt es sich dabei um einen Hit mit echtem Tanz-Potenzial! Die Titelmelodie kommt in diesem Jahr von der Band TMCA und heißt passenderweise "Remember Disco". Die vier Buchstaben im Bandnamen stehen für die vier Sänger Tesiree, Marlin, Chris und Anna.

Bei ihrem Ohrwurm setzten die Performer auf vertraute Disco-Klänge gemischt mit einem flotten Recording und frischem Beat. Damit versetzt der Song die Zuschauer des erfolgreichen Tanzformats bestimmt gleich zu Beginn der Sendung in die richtige Stimmung. Was sagt ihr zu der Titelmelodie? Stimmt in der Umfrage ab!

Facebook / TMCA Chris, Anna, Tesiree und Marlin von der Band TMCA

Facebook / TMCA Anna, Marlin, Chris und Tesiree von der Band TMCA

Florian Ebener/Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2018

