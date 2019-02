Daenerys und Drogo wieder vereint! Natürlich nicht in der Serie Game of Thrones, denn der frühere Serien-Darsteller Jason Momoa (39) hatte vor einiger Zeit klargestellt, dass sein Charakter nicht mehr auferstehen wird. Doch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung traf er endlich wieder auf seine Show-Gattin Emilia Clarke (32) und freute sich riesig: Der 39-Jährige postete zwei süße Reunion-Pics mit einer kleinen Liebeserklärung an seine Ex-Kollegin!

Jason suchte dafür zwei Bilder aus, die er bei Instagram in einer Mini-Galerie veröffentlichte. Eines in Schwarz-Weiß, auf dem Emilia den Schauspieler umarmt, beide lächeln in die Kamera. Auf dem zweiten Bild gibt es die Stars dann in Farbe – Jason trägt einen pinken Anzug, sein Revers ist in einem Grauton gehalten. Darunter lässt er gewohnt lässig die oberen Knöpfe seines Hemdes offen. Die 32-Jährige an seiner Seite hatte sich für den besonderen Abend ein glitzerndes violettes Kleid ausgesucht, aufregend schulterfrei und mit einem asymmetrischen Schnitt. Zu den Fotos schrieb Jason: "So stolz auf dich, Emilia Clarke. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Aloha Drogo." Mit seinem Gruß machte er klar, dass er mit der Liebesbekundung das Serien-Traumpaar meint, denn normalerweise schreibt der Hawaiianer als Gruß zu all seinen Posts "Aloha J".

Im echten Leben ist Jason schon seit 2017 mit einer anderen Dame verheiratet. Seine Gattin Lisa Bonet (51) ist durch ihre Rolle als Denise Huxtable in der "Bill Cosby Show" bekannt geworden. Das glückliche Paar hat zwei gemeinsame Kinder: einen Sohn und eine Tochter.

Neilson Barnard / Getty Images Schauspieler Jason Momoa bei der "Justice League"-Premiere

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa und Emilia Clarke bei der Oscar-Verleihung 2019

Splash News Jason Momoa mit seiner Familie bei der "Aquaman"-Premiere

