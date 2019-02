Lena Dunham (32) offen und ehrlich – so kennen Fans die "Girls"-Darstellerin. Sie hatte noch nie Probleme, ihre intimsten Momente mit der Öffentlichkeit zu teilen. So auch den Kampf gegen ihre Endometriose-Erkrankung, bei dem sie sich Uterus und Gebärmutterhals operativ entfernen ließ. Und auch ihr neues Statement beeindruckt mit Power und Ehrlichkeit: Sie richtet sich mit einem starken Post zum Thema Selbstakzeptanz an ihre Fans.

Nur in schwarze Spitzen-Dessous gehüllt, lässt Lena ihre Follower auf Instagram an ihren intimen Gedanken teilhaben: Sie verrät, sie habe sich auf viele verschiedene Arten immer "zu viel" gefühlt, weil ihr das oft vermittelt wurde: "Zu hungrig. Zu laut. Zu hilfsbedürftig. Zu krank. Zu dramatisch. Zu ehrlich", offenbart sie. Doch dieses Gefühl hätten sich verändert, als sie realisierte, dass es nicht um die Meinung anderer Menschen ginge: "Für die richtigen Menschen ist mein 'zu viel' einfach genug."

Sie enthüllt auch, wie happy sie das macht: "Mit 32: Wiege ich so viel wie noch nie. Liebe ich so viel wie noch nie. Lese und schreibe und lache ich so viel wie noch nie. Und ich bin so glücklich wie noch nie."

Instagram / lenadunham Lena Dunham, Filmemacherin

Instagram / lenadunham Lena Dunham, Schauspielerin

Mike Coppola/Getty Images Lena Dunham

