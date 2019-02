Für Trash-TV-Fans war klar, was heute auf dem Programm stand: Der Bachelor. Im Finale interessierten sich die Zuschauer natürlich dafür, für welche Frau sich Andrej Mangold (32) letztendlich entschied. Im Netz stand allerdings noch etwas ganz anderes im Fokus der Aufmerksamkeit: die Outfits der Kuppelshow-Finalistinnen. Während Evanthia Benetatou ihren finalen Gang in einem Braut-ähnlichen Kleid absolvierte, entschied sich Jennifer Lange für eine verspielte hellblaue Robe. Das Fernseh-Publikum hat zu diesen Looks eine ganz klare Meinung!

Top oder Flop? Das ist hier die Frage, in der sich die Twitter-Gemeinde einig zu sein scheint. Vor allen Dingen Evas weißer Tülltraum fällt bei den Zuschauern durch. "Die Eva war schon mal vorsorglich im Brautmodegeschäft einkaufen" oder "Was soll das mit Eva und ihrem Pseudo-Brautkleid?", beschweren sich die Bachelor-Fans. Jennys blaues Trägerkleid kommt da besser weg. "Jenny sieht heute Abend toll aus", heißt es im Netz.

Für einige User schien die Kleiderfrage bereits im Vorhinein ein Hinweis auf Evas zweiten Platz bei "Der Bachelor" zu sein. Tatsächlich trug auch in den vergangenen Jahren immer wieder eine der Finalistinnen ein weißes Kleid, konnte das Herz des TV-Beaus aber nie für sich gewinnen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW / Der Bachelor Evanthia Benetatou und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold im "Der Bachelor"-Finale 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de