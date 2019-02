Heute ist der große Abend! Das Finale von Der Bachelor wird ausgestrahlt und spätestens dann ist offiziell, ob sich Andrej Mangold (32) für Jennifer Lange oder Evanthia Benetatou entschieden hat. Die TVNOW-Premium-Kunden wissen hingegen schon Bescheid, denn die Macher der Sendung stellten die Episode schon 24 Stunden vor TV-Ausstrahlung ins Netz. Für alle Anderen ist die Frage noch offen: Wer kann das Herz des Rosenkavaliers für sich gewinnen?

Für Jenny könnte mit der letzten Rose ein Traum in Erfüllung gehen. Die Sport- und Gesundheitstrainerin war vom ersten Augenblick an Feuer und Flamme für den 32-Jährigen. Zudem ergatterte sie das erste Date und den ersten Kuss der Staffel. Nicht weniger schlecht stehen hingegen die Chancen für Eva. Für Andrej war die Flugbegleiterin von Anfang an interessant. So durfte sie auch mit dem Hannoveraner den Auftakt für die Dreamdates geben. Außerdem offenbarte der Trailer des Finales, dass Andrejs Eltern die 26-jährige Eva als Favoritin sehen.

Bei den Promiflash-Lesern hingegen lag Jenny bisher vorne. In einer Umfrage vom vergangenen Wochenende stimmten gut 64 Prozent der 13.000 Teilnehmer für die Brünette. Lediglich 36 Prozent waren der Meinung, dass Eva am Ende als Siegerin dasteht. Was meint ihr: Wer bekommt die letzte Rose von Andrej? Stimmt ab!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Andrej Mangold im "Der Bachelor"-Finale 2019

Anzeige

TVNOW Eva, Andrej, Monika und Carsten

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale

Anzeige

Was meint ihr: Wer erobert das Herz von Bachelor Andrej? Das schafft eindeutig Jenny. Ich setze ganz klar auf Eva. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de