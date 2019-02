Fergie (43) und Josh Duhamel (46) trennten sich im September 2017. Und so wie es aussieht, sind die beiden trotz Trennung immer noch ein eingespieltes Team. Die Sängerin und der Schauspieler sind regelmäßig im glücklichen Elternmodus zu sehen – zum Wohle ihres gemeinsamen Sohnes Axl (5), der in diesem Jahr sechs Jahre alt wird. Die Liebe zu ihrem Spross und der gegenseitige Respekt zeigte sich wieder einmal, als das Ex-Paar für Axl ein eigenes Winterwunderland schuf: inklusive Rodelbahn!

"Es ist Schneetag", schrie Josh in einem Instagram-Video, während er Schnee aus einem großen Schlauch auf einen Hügel an einem 16 Grad warmen Tag in Los Angeles schoss. Als ausreichend Schnee lag, machten sich Mama Fergie, Papa Josh und Axl bereit für eine Schlittenfahrt – umringt von jeder Menge Freunden und Familienmitgliedern. Die Ex-Partner rodelten sogar ein Mal gemeinsam den schneebedeckten Hügel hinunter. Dem Lachen zufolge hatten alle Teilnehmenden großen Spaß an diesem Wintertag.

Offenbar sind die beiden seit ihrer Trennung nach acht Jahren Ehe Freunde geblieben. Josh hatte mittlerweile bereits eine fünfmonatige Romanze mit der "Welcome to Marwen"-Schauspielerin Eiza González (29), die im Juli 2018 endete. Fergie wurde seit ihrer Scheidung mit niemandem offiziell gesehen.

Instagram / fergie Fergie, Josh Duhamel und Axl Jack

Instagram / joshduhamel Josh Duhamel und Fergie beim North Dakota State Fair 2017

Instagram / joshduhamel Josh Duhamel, sein Sohn Axl und Fergie, 2017

