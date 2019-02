Oliver Pavic spricht Klartext! Erst kürzlich hatte ein Insider aus dem Umfeld des Wahl-Wieners gegenüber Promiflash verraten: Er soll der neue Mann an der Seite von Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Victoria Pavlas (20) sein. Angeblich sprühen bei den beiden schon seit mehreren Wochen die Funken. Ganz so möchte es der junge Mann allerdings nicht stehen lassen. Promiflash verrät er jetzt, was wirklich zwischen ihm und Vici läuft und auf wen er eigentlich ein Auge geworfen hat!

"Nein, Victoria und ich sind nicht zusammen, da ich momentan den Fokus eher auf eine Kandidatin der diesjährigen Staffel lege, mit der ich mich schon des Öfteren getroffen habe", plaudert der Sportler offen aus. Mit Victoria habe er sich zwar mehrere Wochen getroffen – beweisen doch Bussi-Bilder die Verbindung der beiden – inzwischen hätte er aber keinen Kontakt mehr zu dem Model.

Eines wird jedoch schnell deutlich: Oliver scheint in Liebesdingen ein eindeutiges Beuteschema zu haben – GNTM-Girls. Neben Victoria und seiner aktuellen Flamme, die er aber nicht namentlich nennen möchte, turtelte der Österreicher schon mit Ex-TV-Teilnehmerin und Vicis ehemaliger BFF Zoe Saip. "Zwischen Zoe und Victoria liegen in etwa sieben bis acht Monate, sieben bis acht Monate, in denen ich mit dem einen oder anderen Model sehr viel Spaß hatte", scherzt Oliver betont locker.

Instagram / iamoliverpavic Oliver Pavic

Instagram / iamoliverpavic Oliver Pavic

Instagram / zoesalome Model Zoe Saip (r.) mit Oliver Pavic

