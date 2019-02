Früher als gedacht: Die 15. Staffel der beliebten Drama-Serie Grey's Anatomy steht in den Startlöchern und die Fans können es kaum abwarten, Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo, 49) und Co. aus dem Grey Sloan Memorial in Action zu sehen. Für die deutschen Zuschauer gibt es sogar eine Überraschung: Der Sender ProSieben veröffentlicht die Folgen der neuen Staffel bereits am 27. März und damit früher als erwartet!

Gut aussehende Ärzte und neue Lieben: In der 15. Staffel von "Grey's Anatomy" geht es mal wieder heiß her. Season 14 hat die Fans bereits durch das Auftauchen von Paul Stadler (Matthew Morrison, 40) oder dem Gehirntumor von Amelia Shepherd (Caterina Scorsone, 37) mitfiebern lassen. Als dann im Finale auch zwei Hauptcharaktere das Krankenhaus verließen, blieb kein Auge trocken. Kein Wunder also, dass die treuen Liebhaber der Serie die neue Staffel kaum erwarten können. Laut TV Spielfilm wird die erste Folge der 15. Staffel auch schon am 27. März ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein.

Das Leben der Ärzte kann also ab dem Frühjahr wieder regelmäßig verfolgt werden. Neben neuen Gesichtern soll auch Teddy Altman (Kim Raver, 49) ins Krankenhaus zurückkehren und für eine Menge Trubel sorgen. Der Trailer zum Staffelauftakt ist mittlerweile auch schon online.

Getty Images Ellen Pompeo, "Grey's Anatomy"-Star

Getty Images Caterina Scorsone, Schauspielerin

Getty Images Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darstellerin

