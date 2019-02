Daniela Katzenberger (32) ist begeistert von ihren Promi-Kolleginnen! Gerade erst lobte die Kult-Blondine den Look von Heidi Klum (45) und meinte, sie sehe aktuell besser aus denn je. Die Model-Mama ist aber längst nicht der einzige Celebrity für den Dani nur positive Worte findet. Im Netz outete sie sich erst kürzlich als Fan von Cathy Hummels (31) – aber was findet die Katze so toll an ihr? Bei der Eröffnung des "Kinder"-Frozen Stores in Hamburg fragte Promiflash nach.

Die 32-Jährige kam aus dem Schwärmen fast gar nicht mehr heraus: "Die ist so süß, die ist wirklich lieb. Das habe ich ihr vorhin auch gerade erst gesagt. Sie hat nichts an sich, was man nicht leiden könnte." So richtig in Fahrt gekommen, erzählte Daniela auch von einer intimen Begegnung mit der Influencerin: "Mit ihr stand ich sogar schon auf dem Frauenklo nebeneinander und wir haben uns gegenseitig die Lippenstifte getauscht." Cathy sei sehr, sehr süß, betonte die Frau von Lucas Cordalis (51) noch einmal.

Seit über zehn Jahren ist das TV-Sternchen bereits fester Bestandteil der deutschen Promiszene. In dieser Zeit traf Dani jedoch auch unfreundliche, weibliche Celebrities: "Es gibt ja auch Weiber, die lästern oder arrogant sind und die nur für die Kamera lieb sind", musste die Mami feststellen. Namen nannte sie jedoch keine.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin und Influencerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star und Influencerin

WENN.com Daniela Katzenberger in Hamburg

