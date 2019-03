Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung gaben Lady Gaga und Bradley Cooper (44) ihren Song "Shallow" aus dem Film "A Star Is Born" zum Besten, für den die Sängerin einen Goldjungen bekommen hat. Bei ihrer emotionalen Performance kamen sich die Musikerin und der Schauspieler sehr nah – schon im Vorfeld hatten Flirt-Gerüchte die Runde gemacht. Im Netz hat nun Bradleys Ex-Frau, Jennifer Esposito (45), einen Kommentar zu dem vertrauten Auftritt abgegeben!

Jennifer nutzte dafür einen Post von Schauspieler David Spade (54), der ein Foto von der "Shallow"-Performance bei den Oscars auf seinem Instagram-Account gepostet und provokativ, aber sicher nicht ganz ernst gemeint, gefragt hatte: "Gibt es eine Chance, dass die beiden keinen Sex haben?" Darauf hatte die Verflossene des Hollywood-Hotties eine Antwort parat, die vielseitig gedeutet werden kann: Jennifer reagierte mit einem kurzen, aber aussagekräftigen "Ha" auf das Foto.

Bradley ist allerdings in festen Händen – und sollte daher kein Interesse an Lady Gaga haben. Er ist in einer Beziehung mit dem russischen Model Irina Shayk (33). Die 33-jährige Partnerin des Regisseurs soll kein Problem mit der innigen Performance der Blondine und Bradley auf der Oscar-Bühne gehabt haben – ganz im Gegenteil. Irina war nicht nur die erste, die den Auftritt mit Standing Ovations würdigte, sie nahm Lady Gaga auch unmittelbar danach in den Arm.

