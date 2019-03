Deswegen hat Vanessa Prinz also kein Wort gesagt! Nachdem die Beauty in der Kuppelshow Der Bachelor knapp am Finale vorbeigerasselt war, nahm sie am großen Wiedersehen mit Rosenkavalier Andrej Mangold (32) teil. In der Runde gab sich die hübsche Blondine jedoch auffällig still. Die Fans vermuteten daraufhin, sie sei zu traurig und überwältigt von ihren Gefühlen für Andrej gewesen. Doch im Promiflash-Interview nennt die Moderatorin Frauke Ludowig (55) jetzt den wahren Grund für Vanessas Schweigen.

"Es gab Fragen an sie – tatsächlich war die Sendung ein bisschen länger und musste gekürzt werden", berichtete Frauke beim Milka Launch der Sorte Darkmilk in Hamburg. "Die hat natürlich auch was gesagt – allerdings, die ist ja auch sehr eng mit der Jennifer – dann hat sie auch gesagt: 'Ich gönne der Jennifer ihr Glück'", ergänzte sie.

Den vermeintlichen Herzschmerz wegen Andrej habe sie Vanessa nicht angemerkt: "Ich glaube, so war sie mit ihren Gefühlen jetzt nicht dabei, dass sie um ihn getrauert hätte", stellte die Moderatorin klar. Überrascht euch ihre Schilderung der Situation? Stimmt ab!

Instagram / vanerazzi Vanessa Prinz, Ex-"Der Bachelor"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / vanerazzi Andrej Mangold und Vanessa Prinz

Anzeige

Sebastian Reuter/Getty Images for Dustmann Moderatorin Frauke Ludowig, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de