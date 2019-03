Daniela Katzenberger (32) präsentiert ihren trainierten Body! In den vergangenen Wochen bekamen ihre Follower die Kultblondine ständig im Fitnessstudio zu Gesicht. Dort schwitzte sie regelmäßig mit ihrem Gatten Lucas Cordalis (51), denn die Katze wollte unbedingt ihre Weihnachtskilos loswerden! In einem neuen Gewichts-Update verriet die 32-Jährige nun, dass sie bereits richtig zufrieden mit sich ist. Auch ein aktuelles Workout-Pic beweist jetzt, dass Dani in Topform ist – vor allem ihr Booty!

Via Instagram veröffentlichte die Mutter der kleinen Sophia (3) einen Schnappschuss von einer ihrer Outdoor-Trainingssessions. Auf dem Foto posiert Dani mit einem Bein auf einer hohen Mauer – und setzt so ihren megaknackigen Hintern perfekt in Szene! Ihre hautenge Yogahose schmeichelt ihrem Allerwertesten noch zusätzlich.

Auch Danielas Fans staunen nicht schlecht bei diesem heißen Anblick: "Was für ein schöner Po! Sieht nach harter Arbeit aus!" und "Wow, tolles Hinterteil – Lucas ist ein glücklicher Mann", staunen zwei Abonnenten in den Kommentaren. Was sagt ihr zu der Aufnahme? Stimmt ab!

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis, Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Februar 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

