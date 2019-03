Am 19.02.2019 verstarb Modedesigner Karl Lagerfeld (✝85). Mit ihm verlor die Welt ein einzigartiges Genie und einen unvergesslichen Kreativ-Kopf. Nach seinem Ableben werden jetzt viele Aspekte seines Lebens neu beleuchtet. Manche Dinge sind bekannt, andere wiederum treten erst jetzt richtig ans Tageslicht. So zeigte sich der Modezar nie mit seiner Familie in der Öffentlichkeit und pflegte auch kaum Kontakt zu ihr. Dabei ist seine Herkunft recht interessant, denn er stammte nicht aus gewöhnlichem Hause: Seine Vorfahren waren royaler Abstammung!

Die Mutter des ehemaligen Chanel-Chefdesigners stammt aus dem Adelsgeschlecht der von Mallinckrodt und gab so das blaue Blut an ihren Sohn weiter. Wie Bunte berichtet, ging er stolz den Spuren seiner Vorfahren nach und verfolgte sie bis zum Familienschloss Böddeken bei Paderborn. So hielt er auch das Tafelsilber der Familie mit dem hauseigenen Wappen in Ehren. Eine seiner adligen Verwandten ist die Designerin Dominique von Herzogenberg, mit der Karl zu Lebzeiten Kontakt gehabt haben soll.

Am vergangenen Freitag wurde der weltberühmte Designer eingeäschert. Bei der Trauerfeier waren nicht nur viele Prominente anwesend, sondern auch große Namen aus der Modebranche und natürlich Karls geliebte Katze Choupette.

Getty Images Karl Lagerfeld bei seiner Fashion-Show in Paris 2018

Anzeige

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld und seine Katze, 2017

Anzeige

KCS Presse / MEGA Karl Lagerfelds Sarg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de