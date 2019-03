Späte Genugtuung! Lady Gaga (32) musste in ihrer Schul- und Studienzeit viel Hass über sich ergehen lassen. Weil die Musikerin früh wusste, welchen Weg sie im Leben gehen wollte, wurde sie von anderen für ihren Ehrgeiz und ihr ambitioniertes Auftreten verspottet. Eine jetzt wieder aufgetauchte Seite ihrer Hater im Netz zeigt: So fies wurde die heutige Oscar-Preisträgerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, einst gemobbt!

Auf der Facebook-Seite "Stefani Germanotta, you will never be famous" (zu Deutsch: Stefani Germanotta, du wirst nie berühmt sein), die noch immer knapp 1.000 Nutzern gefällt, lassen sich auch heute noch Menschen über Lady Gaga aus – und das, obwohl die Künstlerin in den vergangenen Monaten als erste Frau überhaupt einen Oscar, einen Golden Globe Award, einen Grammy sowie einen BAFTA-Award verliehen bekam. Das Titelfoto der Gruppe zeigt die Sängerin in jungen Jahren, ihr Bild ist durchgestrichen und mit den Worten: "Talentiert? Nein" versehen worden.

Lady Gaga hat ihren Hatern mit dem Erfolg der letzten Jahre glücklicherweise gezeigt, dass sie durchaus Talent hat. Mit ihrer Rolle als Ally in "A Star Is Born" etablierte sich die weltweit beliebte Künstlerin sogar als Schauspielerin, der nun in Hollywood alle Türen offen stehen.

Getty Images Lady Gaga bei den 91. Oscars

ActionPress Lady Gaga bei den Grammys, 2019

Getty Images Lady Gaga bei den Critics' Choice Awards im Januar 2019

