Hat Paris Hilton (38) eine neue Beziehung am Laufen? Erst wenige Wochen ist es her, dass die berühmte Hotelerbin Schlagzeilen um ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex Chris Zylka (33) machte. Fast drei Jahre war sie mit dem Männermodel zusammen. Dann entschieden sie sich dazu, getrennte Wege zu gehen. Doch Chris scheint endgültig vergessen! Hat die Blondine einen Neuen im Visier? Sie soll aktuell mit einem ziemlich berühmten Rapper turteln!

"Paris und Machine Gun Kelly flirteten heftig miteinander, nachdem sie sich kürzlich bei einem Event in L.A. in die Arme liefen", offenbarte eine Quelle im Interview mit dem Hollywood Life. Ob da etwas Ernstes dahintersteckt? "Die Chemie zwischen ihnen stimmte definitiv und sie feierten bis spät in die Nacht. […] Paris hatte einfach nur Spaß", verriet der Insider weiter. Derselben Ansicht war wohl auch die Blondine selbst, die nur wenig später ein gemeinsames Foto mit dem Rapper im Netz postete. Eng umschlungen präsentiert sie sich darauf mit dem heißen Musiker.

Im Interview mit Us Weekly setzte Paris den Gerüchten um eine neue Liebe jedoch ein Ende: "Oh, wir sind nur Freunde", gestand sie, als sie darauf angesprochen wurde. Momentan genieße die 37-Jährige ihr Single-Leben, denn ihre Trennung von Chris sei schließlich erst wenige Monate her.

Instagram / parishilton Paris Hilton, Hotelerbin

Michael Kovac/Getty Images for GQ Machine Gun Kelly, Rapper

Getty Images Paris Hilton und Chris Zylka im Oktober 2018

