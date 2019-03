Keine Spur von Zicken-Zoff! Seit der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) im Mai 2018 wurden immer wieder Gerüchte laut, die Ehefrauen der Prinzen würden sich nicht verstehen. Meghan soll Herzogin Kate (37) zum Weinen gebracht haben und auch sonst sollen die beiden angeblich nicht miteinander klar kommen – das könnte nun vom Tisch sein! Es wird gemunkelt, dass Kate eine schöne Geste für die werdende Mutter vorbereitet: Sie schmeißt angeblich eine Babyparty für Meghan!

"Es wird noch eine Art privates Baby-Event für Meghans britische Leute geben und Kate wird die Gastgeberin sein", sagte eine königliche Quelle laut Us Weekly. "Ihre Glamour-Leute und andere Verwandte werden dabei sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich dabei dann um eine Baby-Party handelt, aber man könnte das wahrscheinlich so nennen", wird der Insider weiter zitiert.

Unter den Gästen wird unter anderem Meghans Mutter, Doria Ragland, vermutet. An der luxuriösen Babyparty in New York Ende Februar 2019 konnten sowohl sie als auch Kate nicht teilnehmen. Die Herzogin soll zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Familie im Skiurlaub gewesen sein. Das royale Baby wird im April erwartet. Bis dahin bleibt also noch ein wenig Zeit für die geplante Feier.

Splash News Herzogin Meghan, New York 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier

Anzeige

Splash News Blumen-Lieferung für die Babyparty von Herzogin Meghan in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de