Im Dezember vergangenen Jahres hatte diese Nachricht für einen Schock gesorgt: Cardi B (26) hatte im Netz die Trennung von ihrem Ehemann Offset (27) öffentlich gemacht – und das nur fünf Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Kulture. Es kamen die Gerüchte auf, dass der Rapper seine Ehefrau betrogen haben könnte. Mittlerweile haben sich die beiden Musiker zwar wieder versöhnt, eine Sache stört Offset aber immer noch: Er hat keine Lust mehr, der Rüpel zu sein!

“Wir sind in einige Sachen hineingeraten, über die wir nicht wirklich viel wussten. Wir lieben uns und alles, aber es ist so, als ob wir eine Trennung durchgemacht hätten”, erklärte Offset im GQ-Interview. Da er und Cardi beide Top-Künstler seien, sei das Medieninteresse an ihrer Liebe riesig – und er hatte offenbar das Gefühl, meist als der Böse dargestellt worden zu sein. “Wenn also bestimmte Blogs lügen oder etwas sagen, das nicht der Wahrheit entspricht, bin ich trotzdem irgendwie der Bad Guy”, erzählte er. Er verstehe nicht, wieso es nicht akzeptiert werde, wenn er sage, sie hätten “diesen Sche**” hinter sich gelassen.

“Das ist meine Familie, die das durchmacht. Blogs machen das für die Views und die Kommentare”, stellte Offset wütend klar. Doch trotz all des Zoffs: Er und Cardi sind wieder zusammen! “Es ist gut so. Wir sind offener zueinander, erziehen unser Baby und gehen die Dinge langsam an”, freute sich der Rapper.

Getty Images Cardi B und Offset in New York City

Anzeige

Theo Wargo/Getty Images for NYFW: The Shows Offset und Cardi B auf der New York Fashion Week im September 2018

Anzeige

MEGA TheMegaAgency.com Cardi B und Rapper Offset verlassen einen Club in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de