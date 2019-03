Jennifer Lopez (49) sorgte wieder für einen stylischen Hingucker! Dass die Sängerin stilsicher ist, hat sie längst bewiesen! Im Dezember entpuppte sie sich sogar als wahres Style-Chamäleon: Auf der Promo-Tour für ihren neuen Film trat J.Lo innerhalb von zwei Tagen in elf verschiedenen Outfits auf. Eins natürlich toller als das andere! Am vergangenen Mittwoch trug die Schauspielerin allerdings einen etwas außergewöhnlichen Look – aus Wolle!

In einem roséfarbenen Zweiteiler wird Jennifer in Los Angeles auf dem Weg zu einem Meeting abgelichtet. Die Hose mit hohem Bund und die Jacke im Woll-Style geben der Sängerin trotzdem ein cooles Aussehen. Die goldenen Plateau-Heels runden ihr extravagantes Outfit ab.

Dass die US-Amerikanerin eine natürliche Beauty ist, bewies sie auch zuletzt mit einem Schnappschuss ganz besonderer Art: Sie trug kein Make-up! Das Selfie begeistert ihre Fans und die 49-Jährige erntete dafür über 2,4 Millionen Likes!

MEGA Jennifer Lopez bei der "Daily Show" in New York

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez ohne Make-up

