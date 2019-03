Diese Zeilen gehen wirklich unter die Haut: Gwyneth Paltrow (46) war zehn Jahre mit dem Coldplay-Frontman Chris Martin (42) verheiratet. Nachdem die beiden sich 2014 getrennt hatten, lernte die Schauspielerin kurz darauf Brad Falchuk (48) kennen und lieben. Seit 2018 ist das Paar mittlerweile verheiratet und führt ein harmonisches Patchwork-Familienleben. Zum Geburtstag ihres Liebsten teile Gwyneth jetzt ein paar zuckersüße Worte an ihren Ehemann!

Via Instagram ließ die 46-Jährige ihren Gefühlen freien Lauf und machte Brad eine wahre Liebeserklärung. "Es ist dein Geburtstag, aber es fühlt sich eher so an, dass du das Geschenk bist", begann die Leinwand-Beauty ihren Beitrag. Der 48-Jährige sei ihr Fels in der Brandung, ihre absolute Lieblingsperson. "Du hilfst mir immer das zu sehen, was ich nicht sehen kann. Ich bin so froh, dass du geboren wurdest", beendete Gwyneth ihren rührenden Post.

Zusammen mit seiner Frau feierte der einstige Glee-Star seinen Ehrentag am 01. März. Dass er aber auch mit dem ehemaligen Ehemann von Gwyneth sehr gut auskommt, hat er erst Ende vergangenen Jahres bewiesen. Zusammen mit seiner Frau und ihrem Ex verbrachte Brad seinen Honeymoon auf den Malediven.

Charley Gallay/Getty Images for Entertainment Industry Foundation Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014

Splash News Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow im Dezember 2018

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow

